شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين»: نواجه انتقائية في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إيجاد حلول ملائمة للمشاكل والقضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات الإسلامية حيال الانتقائية في مجال حقوق الإنسان, مؤكدا إيمان المنظمة الراسخ بفائدة التعددية الثقافية وأهميتها في التصدي لما تواجهه الإنسانية من تحديات في ميادين السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

وقال، في كلمته بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف 2019، إن المقاومة الفكرية والسياسية للتعددية الثقافية تعد أحد الأسباب الكامنة وراء عودة العنصرية وكراهية الأجانب، بما في ذلك الإسلاموفوبيا التي هي إحدى تجلياتهما المعاصرة.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي وضعت، بالتعاون مع شركائها، نهجًا شاملًا وتوافقيًا للتعامل مع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، وتجسد ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، وهو القرار الذي يجب تنفيذه بالكامل بما في ذلك إعادة تفعيل مسار إسطنبول.

ودعا الدكتور العثيمين إلى استغلال جميع المنابر لتعزيز التعددية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، فضلًا عن احترام التسامح والاندماج، بهدف دحر قوى التعصب والتمييز, مشددًا على أن المنظمة تدين صراحة الخطاب الأيديولوجي الذي تتبناه جميع الجماعات الإرهابية والمتطرفة مستخدمة في ذلك الدين أو الأيديولوجية أو التفوق الثقافي والعرقي.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تقل أهمية عن غيرها من الحقوق، ليبقى الاستقرار والنمو والتنمية أهداف أساسية للبلدان النامية.

وأكد استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والانخراط البناء مع كل عملية تهدف إلى تعزيز صرح حقوق الإنسان العالمية.

وتطرق معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المعاناة في مجال حقوق الإنسان التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة والفلسطينيون والكشميريون, مجددًا إدانة منظمة التعاون الإسلامي لمذبحة خوجالي التي ارتكبتها أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ (الآذري) المحتل.