حملة على 75 محطة وقود و165 شقة مفروشة في الرياض توقع 60 مخالفة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض نفذ الدفاع المدني في الرياض حملة وقائية على 75 محطة وقود و165 شقة مفروشة. وأوضح الدفاع المدني أنه تم ضبط 60 مخالفة خلال الحملة وإغلاق موقعين مؤقتًا لوجود خطورة. وتأتي هذه الحملة بهدف ضمان سلامة وأمن المحطات والشقق والتأكد من عوامل الأمن والأمان فيها؛ منعًا لوقوع حوادث.

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