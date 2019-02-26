تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للرجال والنساء لشغل 100 وظيفة إدارية وفنية

موقع تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للتقديم على شغل 100 وظيفة إدارية وفنية، تم الإعلان عنها للتعين على سلم وظائف الموظفين العام على أن يكون التعين بنظام التعاقد، وأشارت وزارة البيئة في إعلانها عن تلك الفرص الوظيفية للمسمى الوظيفي، أيضا عدد الفرص الوظيفية الشاغرة للشباب السعودي من الرجال والنساء الحاصلين على المؤهلات الدراسية والتخصصات المناسبة، ومن ينطبق عليهم شروط التسجيل في وظائف وزارة البيئة 1440 .

بدء التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة من اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر فبراير للعام 2019، ويتمر التسجيل من خلال رابط بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة حتى 10 أيام من تاريخ اليوم حتى 1-7-1440، حيث تم تفعيل بوابة تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمام العاشرة من صباح اليوم،وحول شروط القبول والتسجيل فقد تم تحديد الجنسية السعودية و باقي الشروط موضحة أدناة.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئية وضعت بعض الشروط لمن يسعى للحصول على واحدة من الوظائف المرفق مسامياتها فيما بعج، منها الجنسية السعودية، والمؤهل العلمي، والحصول على الترخيص المهني، التمتع باللياقة الصحية وغيرها من الشروط وفق النصوص المرفقة.

مسميات وظائف وزارة البيئة

عدد الوظائف الشاغرة في كل مسمى وظفي من ضمن وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تم فاح التقديم عليها بعدد 100 وظيفية فنية وإدارية 1440

رابط تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة

التسجيل في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال بوابة التوظيف ويمكن التواصل مع خدمات الدعم الفني ومراجعة شروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.