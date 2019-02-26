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شكرا لقرائتكم للمرة الثانية .. “المواطن” تحذر من كارثة على طريق الواديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الواديين
يعاني سكان وأهالي أحد رفيدة من كارثة متوقعة؛ بسبب الحفر العميقة والصخور البارزة على طريق الواديين الرابط بين المحافظة ومركز الواديين.
وسبق لـ”متابعات الخليج 365” أن حذرت في تقرير لها بعنوان “الطريق الرابط بين أحد رفيدة ومركز الواديين ينذر بكارثة”، يوم 16 يناير الماضي، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتحرك لإماطة الخطر عن الطريق الذي يسلكه المئات من المواطنين والمقيمين ليل نهار.
وناشد مواطنون ومقيمون الجهات المسؤولة عبر “متابعات الخليج 365” لإزالة الخطر المتربص بهم يوميًّا في أسرع وقت.
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