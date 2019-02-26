شكرا لقرائتكم المجيش لـ”المواطن”: هدف يدعم التوظيف ورفع المهارات ببرنامج يمتد لثلاث سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- رائد عيد- الرياض

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)،تنظيم ملتقى لقاءات الرياض 2019، ويتضمن هذا الملتقى برامج ومبادرات لرفع المهارات وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية، لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

وقال مدير عام عمليات التوظيف بصندوق التنمية للموارد البشرية “هدف” الأستاذ أحمد المجيش في تصريح خاص لـ”متابعات الخليج 365“، إن الصندوق يقدم خدماته المختلفة في مجال دعم الباحثين عن العمل من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف مؤكداً أن الصندوق يقدم برامج خدمات التدريب الإلكتروني من خلال منصة دروب.

وتابع المجيش، خلال المؤتمر صحفي الذي انعقد اليوم، أن الصندوق يقدم عدة منصات الكترونية مثل البوابة الوطنية للعمل التي تساعد الباحثين عن العمل لإيجاد فرص وظيفية مشيراً إلى برامج الدعم المباشر للمنشآت مثل برنامج دعم التوظيف ورفع المهارات لتمكينها من استقطاب الكفاءات السعودية ورفع مهاراتهم خلال فترة التدريب وهذا البرنامج يمتد لثلاث سنوات.

وأردف قائلاً يقدم الصندوق بهذا البرنامج التوظيف والتدريب ويمكن المنشأة من رفع مهارة الباحث عن العمل وأيضا النمو الوظيفي المتوقع بعد اكتساب الخبرة للباحث عن العمل.

وتحدث المجيش قائلا إن هناك برنامج ” التدريب على رأس العمل والتمهير” والمقصود به حديثي التخرج للحصول على الفرص التدريبية التي تقدمها المنشآت وقد يساعد هذا البرنامج في الحصول على الوظائف.

وقال المجيش، ، إن المنشآت المشاركة في الملتقى لديها شواغر وظيفية وليس مجرد مشاركة مشيراً إلى اهتمام هدف في تنوع الوظائف وفي عدة قطاعات وهي وظائف تشمل جميع المؤهلات مبيناً أن هناك ٨٠ منشأة مشاركة في الملتقى.



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