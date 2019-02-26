الان تتابع الأهلي يبيع عقد اللاعب الأسباني خورادو لناد صيني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات بيع عقد اللاعب خوسيه خورادو الإسباني إلى نادي تشانغتشون الصيني على أن يتحمل النادي الصيني مايقارب 90% من ما تبقى من قيمة العقد.

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