الان تتابع الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/02/27 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات عسير، جازان، نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.