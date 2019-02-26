الان تتابع “فرز الوحدات العقارية” يوفر وثيقة إدارة المبنى للمشاريع الكبرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفر برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان إمكانية إصدار “وثيقة إدارة المبنى” للمشاريع العقارية الكبرى متعددة الاستخدام ذات المرافق المشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة)، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة عند فرز المشروع العقاري تمهيداً لبيع وحداته.

وتمكن هذه الخدمة الراغبين في تملك الوحدات بالمجمعّات العقارية ذات المرافق المشتركة متعددة الاستخدام، إمكانية الاطلاع على جميع التفاصيل وما يترتب عليها من التزامات وما لها من حقوق بالمرافق المشتركة في هذه المجمعات بجميع استخداماتها السكنية والتجارية، وفق بيان رسمي.

وأوضح المشرف العام على قطاع التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أنه هذه الخاصية ستمكّن الراغبين في التملك بالمشاريع السكنية أو التجارية الكبرى من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم، وضمان عدم تعرضهم لنقص المعلومات حول الوحدات العقارية التي يريدون شراءها وذلك بعد تطبيق الخطوات الجديدة التي اتخذتها وزارة الإسكان لتمكين الحصول على وثيقة إدارة المبنى، مما سيضمن للجميع توزيع حقوق الوحدات بالملكيات المشتركة، وسيؤدي ذلك إلى حفظ هذه الحقوق والحدّ من المخالفات.

ويأتي ذلك سعياً من وزارة الإسكان لإيجاد العديد من الحلول التنظيمية في السوق العقاري، حيث توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للمناطق المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات الكبرى بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن إطار البرامج التي تقدمها الوزارة لتنظيم القطاع العقاري.

يذكر أن “فرز الوحدات” أهلت أكثر من 540 مهندس ومساح في مختلف مناطق المملكة عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لتقديم خدمات الفرز وتقسيم الوحدات العقارية، لتسهيل إجراء الخدمة وتسريع إجراء الطلب، حيث لا يستغرق إصدار محضر الفرز أكثر من 5 أيام عمل ومن ثم يحول إلكترونياً إلى وزارة العدل لإصدار الصك المستقل للوحدة. علماً بأن خدمة “فرز الوحدات العقارية” تمكن الراغبين في إصدار صكوك مستقلة للوحدات العقارية عبر تقديم طلب الفرز إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية subdivision.housing.sa .