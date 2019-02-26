شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعرض تجارب التقنيات الحديثة في «GESS دبي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) أعمال منتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26-28 فبراير الحالي، وتشارك فيه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر جناح يضم عدد من قطاعات الوزارة وشركات تطوير التعليم، وأذرع الوزارة الاستثمارية، إلى جانب 550 جهة حكومية وخاصة من أكثر من 40 دولة حول العالم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهدت فعاليات جناح وزارة التعليم اليوم حضور عدد من قيادات التعليم وممثلي الجهات المشاركة في معرض (GESS)، وذلك بعرض العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة، والتي شارك بها 34 متحدثاً وخبيراً تعليمياً قدموا خلال اليوم الأول محتوى إثرائي يتعلق بالجانب التعليمي.

وتخلل أعمال الورش لليوم الأول التي امتدت 7 ساعات، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة (TETCO) لتطوير تقنيات التعليم، وشركة (Microsoft) العالمية في مجال التحول الرقمي وفق عدة مسارات، منها ما يتعلق بالقيادة التعليمية، ومنها ما يتعلق بالاستراتيجية نحو التعلم الرقمي، وبناء القدرات في مجال التحول الرقمي لدى المعلمين والمعلمات خاصة فيما يرتبط بمنهجيات التعلم والتعليم لدى المعلم، بالإضافة إلى ما تتضمنه مذكرة التفاهم من تنمية مهارات الطلاب في مسار التقنيات الحديثة، والبيئة التعليمية الذكية وتعزيزها بالعناصر المحفزة للطلاب خلال عملية التعلم.

فيما تناولت ورشة العمل الأولى خطة تفعيل نظام «عين» لإدارة التعلم بالمدارس، ضمن مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي إحدى مبادرات الوزارة التي تسعى لتحقيقها في رؤية المملكة 2030.

وأكدت الورشة حاجة الميدان التعليمي للأدوات المطورة والتنوع في الوسائل التعليمية، والمحتوى الهادف للتطوير المهني، والسعي لإيجاد الفرص المتكاملة بالأساليب المبتكرة.

وتطرقت الورشة إلى أهداف نظام «عين» لإدارة التعليم والتي من أبرزها توفير الحلول التعليمية الإلكترونية الوطنية لدعم التحول نحو التعلم الرقمي، وتجويد التعلم بتوفير محتويات تعليمية رصينة، وقنوات متنوعة تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى دعم تعلم الطالب ذاتياً، وتوفير مسارات تعليمية تراعي تنويع التعليم.

وجاءت ورشة العمل الثانية بعنوان «تحرير الكتب المدرسية»، حيث استعرضت جانب من الأدلة التوجيهية لتحرير الكتب كدليل تضمين البعد المجتمعي، والبعد المهاري والقيمي، والبعد الأسري، والدليل الفني لتحرير المحتوى التعليمي.

كما أقيمت في اليوم الأول للمعرض ورشة عمل عن «التكامل بين المحتوى الرقمي والكتب الدراسية» لتعزيز التعلم ودورها في تنمية علاقة إيجابية بين الطلاب والكتب المدرسية، وذلك باستعراض أكثر من 100 تجربة بتقنية AR، وأكدت الورشة على أن إثراء المحتوى الرقمي المميز يضفي على المناهج قوة ويعزز تكامل الكتب الدراسية والمحتوى الرقمي.

بعد ذلك، توالت ورش العمل المتنوعة التي حظيت بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين في عدة مجالات تعليمية، ومنها ورشة عمل رحلة الكتاب لتمكين الطلاب للتفكير كرياديي أعمال، وورشة عن النظام التكاملي للتربية الخاصة.

كما شهدت قاعة الابتكار في معرض التعليم (GESS) عرض نموذج إعداد وتأهيل القيادات في وزارة التعليم، تلتها ورشة عمل عن مجتمعات المعرفة ودورها في تعزيز جودة الحياة (المكتبة الرقمية السعودية نموذجاً)، وورشة عمل عن الخدمات التعليمية والبحثية في المكتبات الرقمية والمهارات المستقبلية، والتفكير التصميمي واستخداماته في التعليم.

يُشار الى أن معرض التعليم يحظى بمشاركة 6 جامعات سعودية، و23 عارضاً، إذ يقع المعرض على مساحة إجمالية تقدر بـ529 متراً مربعاً، ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مجال التعليم وتقنياته، كما يعمل العارضون على تقديم أهم التقنيات والانظمة التعليمية التي تم التوصل إليها.

وتبرز الوزارة لزوار جناحها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم هذا العام، رؤية المملكة في التعليم بتقنية (TUNNEL)، كما تُقدِّم عبر ممر التجارب التعليمية العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة في إيصال محتواها للخبراء والممارسين التربويين، إضافة إلى التعريف بالمنجزات التي حققتها على صعيد رؤية المملكة 2030.

كما يتضمن جناح الوزارة تنفيذ برامج تطوير التعليم وتنمية الاقتصاد المعرفي، توافقاً مع أهداف الوزارة وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.