، "منقية بن حثلين" تتوج بشوط الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الثلاثاء، نتائج منافسات فئة (20 إنتاج – شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين.
وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة (20 إنتاج - صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج - شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس.
"منقية بن حثلين" تتوج بشوط الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبلنافل السبيعي الخليج 365 2019-02-26
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الثلاثاء، نتائج منافسات فئة (20 إنتاج – شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين.
وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة (20 إنتاج - صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج - شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
08:09 PM
غدًا الأربعاء منافسات فئة (20 إنتاج - صفر) التي تتنافس فيها 12 منقية
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الثلاثاء، نتائج منافسات فئة (20 إنتاج – شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين.
وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة (20 إنتاج - صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج - شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس.
، "منقية بن حثلين" تتوج بشوط الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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