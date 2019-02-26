، الجيش اليمني يهاجم أوكار الميليشيا في حرض ويقتل أحد أبرز قياداتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما قطعت قبائل حجور خط إمدادها إلى كشر

نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محورين في جبهة حرض غربي محافظة حجة اليمنية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم تركز من المحور الشرقي، باتجاه مديرية مستبأ، ومن المحور الجنوبي باتجاه مدينة حرض.

وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا وجرح عدد آخر، وكان من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد ناصر طويل، أحد أبرز القيادات الحوثية والمسؤول الثقافي لجبهة الميليشيا في حرض.

وفي ذات السياق واصل مقاتلو قبائل حجور اليوم تقدمهم الميداني في منطقة العبيسة شرق مديرية كشر شمالي محافظة حجة.

وشنت قبائل حجور هجوماً مباغتاً على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية، تمكنوا خلاله من تحرير جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر والمطل على الخط الإسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في المحافظة.

وتمكن رجال القبائل من قطع خط الإمداد الرئيسي للميليشيا الانقلابية، الذي يربط بين منطقة قرايات من الشرق، والمندلة من الغرب في كشر والمحادّة لمحافظة عمران.

وتزامنت تلك المعارك مع غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت أسلحة وتجمعات للميليشيا الانقلابية، فيما استهدفت المقاتلات بثلاث غارات جوية، عربة عسكرية أسفل منطقة الزعلة في عزلة المندلة، وموقعاً للميليشيا في جبل الشاحي أسفر عن تدمير عيار 23، وتجمعاً لعناصر الميليشيا مكوناً من عشرة أفراد في شعب حبان.