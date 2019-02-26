، اغضبوه بمقطع فيديو.. الرئيس الفنزويلي يحتجز طاقم تليفزيون أميركي بقصره ،

أقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على احتجاز طاقم تليفزيون "يونيفيجن" الأميركي لفترة وجيزة، بعدما أغضبوه بعرض شريط فيديو لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة، بينما تعاني البلاد من مجاعة.
وفي هذا الإطار قال خورخي راموس المذيع في شبكة "يونيفيجن" بحسب ما ذكرته سكاي نيوز إن مادورو لم يعجبه السؤال عن انعدام الديمقراطية وتعذيب السجناء السياسيين والأزمة الإنسانية، خلال المقابلة التي أجريت مساء الاثنين في قصره بالعاصمة كاراكاس.
لكن مقطع فيديو على الهاتف المحمول أنهى اللقاء بشكل مفاجئ، حيث قال راموس إن الرئيس الفنزويلي وضع يده على الهاتف محاولاً منع الفيديو، ووقف ثم ابتعد.
اغضبوه بمقطع فيديو.. الرئيس الفنزويلي يحتجز طاقم تليفزيون أميركي بقصرهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على احتجاز طاقم تليفزيون "يونيفيجن" الأميركي لفترة وجيزة، بعدما أغضبوه بعرض شريط فيديو لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة، بينما تعاني البلاد من مجاعة.
وفي هذا الإطار قال خورخي راموس المذيع في شبكة "يونيفيجن" بحسب ما ذكرته سكاي نيوز إن مادورو لم يعجبه السؤال عن انعدام الديمقراطية وتعذيب السجناء السياسيين والأزمة الإنسانية، خلال المقابلة التي أجريت مساء الاثنين في قصره بالعاصمة كاراكاس.
لكن مقطع فيديو على الهاتف المحمول أنهى اللقاء بشكل مفاجئ، حيث قال راموس إن الرئيس الفنزويلي وضع يده على الهاتف محاولاً منع الفيديو، ووقف ثم ابتعد.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
08:14 PM
عرضوا عليه شريطاً مصوراً لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة
أقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على احتجاز طاقم تليفزيون "يونيفيجن" الأميركي لفترة وجيزة، بعدما أغضبوه بعرض شريط فيديو لشبان يأكلون من شاحنة لجمع القمامة، بينما تعاني البلاد من مجاعة.
وفي هذا الإطار قال خورخي راموس المذيع في شبكة "يونيفيجن" بحسب ما ذكرته سكاي نيوز إن مادورو لم يعجبه السؤال عن انعدام الديمقراطية وتعذيب السجناء السياسيين والأزمة الإنسانية، خلال المقابلة التي أجريت مساء الاثنين في قصره بالعاصمة كاراكاس.
لكن مقطع فيديو على الهاتف المحمول أنهى اللقاء بشكل مفاجئ، حيث قال راموس إن الرئيس الفنزويلي وضع يده على الهاتف محاولاً منع الفيديو، ووقف ثم ابتعد.
، اغضبوه بمقطع فيديو.. الرئيس الفنزويلي يحتجز طاقم تليفزيون أميركي بقصره ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اغضبوه بمقطع فيديو.. الرئيس الفنزويلي يحتجز طاقم تليفزيون أميركي بقصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.