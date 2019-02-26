أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً.. هنا قائمة المناطق المتأثرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في جدول مفصل نشرته اليوم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة تقلبات جوية -بمشيئة الله تعالى- على بعض مناطق المملكة بدأت يوم الاثنين الماضي 25/ 2/ 2019م وتستمر إلى يوم الخميس القادم.