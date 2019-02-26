بالصور.. بن لبده يدشن حملة «بكم محافظتي أجمل» بهروب

أطلق محافظ هروب، فيصل بن ناصر بن لبده، أمس الاثنين، حملة «بكم.. محافظتي أجمل»، بمشاركة مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

واستمع محافظ هروب، إلى عرض من مساعد رئيس بلدية المحافظة عبدالله النجعي، عن الحملة التي ستستمر 15 يومًا، وتستهدف المحافظة ومراكزها الخمسة والقرى التابعة لها.

وستخصص الحملة ثلاثة أيام في كل مركز بمساندة من بلدية ومكتب تعليم هروب، فضلًا عن تخصيص جائزة لتلك المراكز تحفيزًا لمزيد من العمل في مجال النظافة.

وأكد محافظ هروب، أهمية الحملة التي تسعى لرفع مستوى النظافة بالمحافظة، وتحسين التشوهات البصرية، ونشر التوعية بأهمية وضع النفايات في أماكنها المخصصة، والعمل للحد من ظاهرة رمي المخلفات على سفوح الجبال والأودية، بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة ومثالية، خاصة أن هروب تمتاز ببيئتها السياحية وطبيعتها الجميلة.

وأشاد فيصل بن لبده، بتضافر جهود الإدارات الحكومية والجهات الأهلية لإنجاح الحملة بما يعزز المحافظة على المواقع السياحية بالمحافظة، متمنيًا التوفيق للمشاركين.

وتتضمن الحملة عددًا من البرامج التوعوية والتثقيفية المصاحبة، منها نشاط رياضي لفريق هايكنج السعودية، والعديد من البرامج لرفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة بشكل عام، وفي سفوح الجبال والأودية بشكل خاص؛ كونها تمثل عنصر جذب سياحي للمحافظة.

يُذكر أن محافظ هروب، قد استقبل قبل أسبوع بمكتبه، عددًا من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ لمناقشة مجموعة من البرامج والخطط ومدى استعداد الجهات بالمحافظة لتدشين حملة «بكم محافظتي أجمل»، وعدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية بالمحافظة.