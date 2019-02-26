السعودية اليوم / وزير السياحة التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



تونس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

التقى وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها .

// انتهى //

19:15ت م

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تونس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها .// انتهى //19:15ت م0262

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