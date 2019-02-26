السعودية اليوم / جامعة أم القرى تناقش الخمسية المستقبلية



مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

ناقشت ورشة العمل الثانية لخطة تمكين ٢٠٢٣م ، التي عقدت اليوم بعنوان "جامعة أم القرى آفاق وتطلعات"، بمشاركة 100 مسؤول من 50 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية ذات العلاقة بالجامعة ، لوضع الأهداف الإستراتيجية والمبادرات المجتمعية ، والخطط التنموية التي تسهم في تطوير مخرجات الجامعة بما يواكب سوق العمل.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي أن الجامعة تسعى إلى تأصيل العلاقات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة ، والاستفادة من آرائهم المستقبلية حول خدمات الجامعة وتنفيذ احتياجاتهم ضمن خطة تمكين الإستراتيجية ٢٠٢٣م.

وقال الدكتور غازي: نعمل على تهيئة 50 قائدًا من عمداء الكليات ووكلائها لتنفيذ خطة تمكين خلال الفترة المقبلة للخروج بمبادرات تميز الخدمات الخارجية للجامعة.

من جهته استعرض عميد كلية التمريض رئيس فريق خطة تمكين الدكتور أيمن جوهرجي مراحل مشروع خطة تمكين وإحصائيات الجامعة وكلياتها ومنسوبيها, مشيرًا إلى أهداف الخطط الإستراتيجية لتمكينها وتحليلها وفقًا لتحليل المحيط الأزرق واستشراف المستقبل، ليتمكن المستفيدون من رصد تطلعاتهم حول المنظمة الجامعية ووضع عدد من المبادرات التنفيذية للخطة الخمسية.

وأوصى المشاركون بدعم برامج البيئة المستدامة والاهتمام بالبنية المؤسسية للجامعة لتصبح منظمة ذكية، واستقطاب الطلبة المميزين، وتطوير البرامج الموجهة للموهوبين، وتمكين عمل المرأة، علاوة على مشاركة الجامعة بشكل أكبر في خدمة الحج والعمرة، والاهتمام بالاستثمار والاقتصاد المعرفي والابتكار وريادة الأعمال.

وأوصت الورشة بتكثيف تعليم اللغة العربية ووضع خطة إستراتيجية واضحة للجامعة وتحديث برامجها لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، ودعم العمل التطوعي من خلال استحداث مركز إدارة العمل التطوعي، ومركز خدمة العملاء وإبراز أنشطة الجامعة وإنجازاتها إعلاميًا.

// انتهى //

18:39ت م

0248



مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسناقشت ورشة العمل الثانية لخطة تمكين ٢٠٢٣م ، التي عقدت اليوم بعنوان "جامعة أم القرى آفاق وتطلعات"، بمشاركة 100 مسؤول من 50 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية ذات العلاقة بالجامعة ، لوضع الأهداف الإستراتيجية والمبادرات المجتمعية ، والخطط التنموية التي تسهم في تطوير مخرجات الجامعة بما يواكب سوق العمل.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي أن الجامعة تسعى إلى تأصيل العلاقات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة ، والاستفادة من آرائهم المستقبلية حول خدمات الجامعة وتنفيذ احتياجاتهم ضمن خطة تمكين الإستراتيجية ٢٠٢٣م.وقال الدكتور غازي: نعمل على تهيئة 50 قائدًا من عمداء الكليات ووكلائها لتنفيذ خطة تمكين خلال الفترة المقبلة للخروج بمبادرات تميز الخدمات الخارجية للجامعة.من جهته استعرض عميد كلية التمريض رئيس فريق خطة تمكين الدكتور أيمن جوهرجي مراحل مشروع خطة تمكين وإحصائيات الجامعة وكلياتها ومنسوبيها, مشيرًا إلى أهداف الخطط الإستراتيجية لتمكينها وتحليلها وفقًا لتحليل المحيط الأزرق واستشراف المستقبل، ليتمكن المستفيدون من رصد تطلعاتهم حول المنظمة الجامعية ووضع عدد من المبادرات التنفيذية للخطة الخمسية.وأوصى المشاركون بدعم برامج البيئة المستدامة والاهتمام بالبنية المؤسسية للجامعة لتصبح منظمة ذكية، واستقطاب الطلبة المميزين، وتطوير البرامج الموجهة للموهوبين، وتمكين عمل المرأة، علاوة على مشاركة الجامعة بشكل أكبر في خدمة الحج والعمرة، والاهتمام بالاستثمار والاقتصاد المعرفي والابتكار وريادة الأعمال.وأوصت الورشة بتكثيف تعليم اللغة العربية ووضع خطة إستراتيجية واضحة للجامعة وتحديث برامجها لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، ودعم العمل التطوعي من خلال استحداث مركز إدارة العمل التطوعي، ومركز خدمة العملاء وإبراز أنشطة الجامعة وإنجازاتها إعلاميًا.// انتهى //18:39ت م0248

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة أم القرى تناقش الخمسية المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.