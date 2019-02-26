انت الان تتابع تفاصيل خبر غيمة العجز تخيّم على موازنة البحرين في 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:09 مساءً - أقرت البحرين الموازنة العامة للدولة بعجز كلي بلغ 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، وخفضٍ يصل إلى 613 مليون دينار ( 1.630 مليار دولار) في 2020.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020 وأحالها إلى مجلس النواب، حيث تبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.

وانخفض العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) في 2017.

وراعت الحكومة في إعداد مشروع الموازنة، بلوغ نقطة التوازن في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى 2022، دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين، بحسب بنا.

ويقدر مشروع موازنة 2019، الإيرادات العامة بقيمة 2.745 مليار دينار (7.28 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.252 مليارات دينار (8.62 مليارات دولار).

فيما تبلغ قيمة العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات من النفقات 1.34 مليار دولار، ولم توضح الوزارة فجوة العجز مع تقديراتها الإجمالية للعجز البالغة 1.87 مليار دولار.

ويقدر مشروع موازنة 2020 الإيرادات العامة بقيمة 2.874 مليار دينار (7.62 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.287 مليارات دينار (8.71 مليارات دولار).

بينما تقدر اعتمادات المشاريع 670 مليون دينار (1.777 مليار دولار) عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.

وفي 4 أكتوبر 2018، وقعت البحرين، اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية، والإمارات والكويت.

وتعد البحرين الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

