، مذكرة تعاون لقبول أبناء وبنات شهداء الواجب المستفيدين من مكتب "وفاء" بتعليم جدة ،

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وقّع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي، اليوم؛ مذكرة تعاون تتضمن تقديم الرعاية التعليمية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات مكتب "وفاء" بتعليم جدة، من أبناء شهداء الواجب، وقبولهم بجامعة جدة؛ تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون فيما ما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن وأبنائه الطلاب.
وتستهدف المذكرة قبول جامعة جدة للطلاب والطالبات خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من مدارس تعليم جدة من أبناء وبنات رجال الأمن في قطاعاته العسكرية المختلفة، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عدنان الحميدان، بمكتبه بمقر الجامعة الرئيس؛ مدير عام التعليم بالمحافظة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف؛ حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجهتين بما يعزز الدور التعليمي والتكاملي بينهما وبما يخدم الطلاب والطالبات بمحافظة جدة.
مذكرة تعاون لقبول أبناء وبنات شهداء الواجب المستفيدين من مكتب "وفاء" بتعليم جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
وقّع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي، اليوم؛ مذكرة تعاون تتضمن تقديم الرعاية التعليمية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات مكتب "وفاء" بتعليم جدة، من أبناء شهداء الواجب، وقبولهم بجامعة جدة؛ تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون فيما ما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن وأبنائه الطلاب.
وتستهدف المذكرة قبول جامعة جدة للطلاب والطالبات خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من مدارس تعليم جدة من أبناء وبنات رجال الأمن في قطاعاته العسكرية المختلفة، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عدنان الحميدان، بمكتبه بمقر الجامعة الرئيس؛ مدير عام التعليم بالمحافظة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف؛ حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجهتين بما يعزز الدور التعليمي والتكاملي بينهما وبما يخدم الطلاب والطالبات بمحافظة جدة.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
06:42 PM
وقّعها الحميدان والثقفي تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية
وقّع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي، اليوم؛ مذكرة تعاون تتضمن تقديم الرعاية التعليمية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات مكتب "وفاء" بتعليم جدة، من أبناء شهداء الواجب، وقبولهم بجامعة جدة؛ تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون فيما ما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن وأبنائه الطلاب.
وتستهدف المذكرة قبول جامعة جدة للطلاب والطالبات خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من مدارس تعليم جدة من أبناء وبنات رجال الأمن في قطاعاته العسكرية المختلفة، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عدنان الحميدان، بمكتبه بمقر الجامعة الرئيس؛ مدير عام التعليم بالمحافظة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف؛ حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجهتين بما يعزز الدور التعليمي والتكاملي بينهما وبما يخدم الطلاب والطالبات بمحافظة جدة.
، مذكرة تعاون لقبول أبناء وبنات شهداء الواجب المستفيدين من مكتب "وفاء" بتعليم جدة ،
المصدر : الخليج 365
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