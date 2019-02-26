، "الحربي" يرعى ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن السنوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عن جائزة للتميز والإبداع الأمني

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن السنوي الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن، في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات ومديري إدارات الدوريات الأمنية بالمناطق.

وفي مستهل كـلمة الفريق أول "الحربي" الافتتاحية، رحب بكل المشاركين في الملتقى ناقلاً لهم تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون مخرجاته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد أن ذلك يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكل إدارات الأمن العام وفق رؤية 2030 التي تتطلب تطوير الإمكانيات والقدرات ورفع مستوى الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، والمضي قدماً لتحقيق هذه الرؤية في كل أعمالنا الميدانية والإدارية.

وشدد على أن مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ذات ارتباط وثيق بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم لكل الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة.

وشكر لما لمسه من أداء متميز لرجال الدوريات الأمنية في منع الجريمة وضبط مرتكبيها ويعدهم اليد اليمنى لمديري شرط المناطق.

وقال: الدوريات الأمنية هي الخط الأول للأمن في الميدان، وأنتم تجتمعون اليوم لبحث ما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل دؤوب يجمع بين المهارة وسرعة التجاوب بسرعة عالية منذ تلقي البلاغ حتى انتهاء الحالة التي يتم مباشرتها.

وأكد ضرورة العمل على أخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة والقبض على مرتكبيها، مع العمل على تنويـع الأداء بما يتناسب مع ما يستجد من قضايا وحالات؛ لأن الجريمة ليست ذات نسق ثابت تتغير بتغير المجتمع وتطوره، والحرص على أن تكون قدراتنا العملية والتدريبية في أعلى مستوياتها من الانضباطية والمظهر الحسن والتعامل الأمثل الذي يكفله النظام حفظاً للحقوق العامة والخاصة.

واختتم حديثه قائلاً: الحرص الكبير والدعم اللامحدود من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- لجهاز الأمن العام، يوجب علينا جميعاً العمل بكل إتقان، ولسنا معذورين عن أي قصور.

وطالب رجال الدوريات الأمنية ببذل أقصى جهد؛ نظير ما يتوفر لدى دوريات الأمن من قدرات بشرية وآلية وإرث عملي مميز في مختلف مناطق المملكة شهد له الكثير.

تجدر الإشارة إلى هذا الملتقى قد بدأت فعالياته بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد، أكد فيها على الأدوار التي تقوم بها دوريات الأمن خدمة لكل المستفيدين على مدار الساعة.

كما استعرض عدداً من المحاور؛ منها الأهداف التطويرية، ومعايير الانتشار الأمني في الأحياء، وأبرز المهام المكلفة بها دوريات الأمن، وتطوير معايير القبول والتسجيل بما يتناسب مع مهام دوريات الأمن، إضافة إلى بحث مجالات التدريب والعمل الميداني وتعزيز الجوانب التطويرية في عمل دوريات الأمن.

واستعرض اللواء "المسعد" أبرز الخطط والبرامج التي ترفع جاهزية رجال الدوريات الأمنية في الميدان، كما قدم عرضاً مرئياً مختصراً للخطة التطويرية للإدارة العامة لدوريات الأمن بما يتوافق مع رؤية 2030، ثم أعلن عن إطلاق جائزة مدير الأمن العام للتميز والإبداع الأمني.