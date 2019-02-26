، منتدى "مسك": وسائل التواصل فرصة ذهبية أمام أي جهة حكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحمادي": السوشال ميديا تمكّنك من إيصال الرسائل بما يناسبك

أكد عدد من المختصين أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فرصة ذهبية لأي جهة حكومة، حيث قال المستشار الإعلامي والمذيع هامي البدري إن وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت قيادة الرأي العام في مواقف مفصلية.

وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "تفاعل الحكومات في شبكات التواصل الاجتماعي" ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام: بعض الحكومات تفاعلت مع السوشال ميديا، حيث إننا نشاهد هناك غالبية من الوزراء لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هناك غالبية من الجماهير التي تستخدم السوشال ميديا ما زالت غير واعية بين ممارسة حرية الرأي وبين القذف والسب والشتم.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الرؤية" محمد الحمادي: لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مهمة، واليوم إذا أردنا أن نفكر بشكل منطقي لابد أن يكون هناك قسم سوشال ميديا في الأجهزة الحكومية يخاطب الجماهير .

وأضاف: الجميل في وسائل التواصل لاجتماعي أنه لا يوجد فيها قواعد، أي أنك تستطيع أن توصل رسالتك بالطريقة المناسبة، وأن استخدام الوسائل فرصة ذهبية لأي جهة أو حكومة، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في مواجهة الأخبار الكاذبة.

وأردف: أكثر الجهات نجاحاً هي تلك القادرة على التواصل مع الجمهور بشكل مباشر، واليوم لدينا قرابة 123 رئيس دولة لديه حساب على تويتر، وبالتالي هؤلاء يرسلون رسائلهم بشكل مباشر للجمهور .

من ناحيته، قال رئيس تحرير صحيفة "الحياة" في السعودية و"الخليج" سعود الريس: تويتر ضمن الأكثر نشاطًا في الخليج، والإعلام يجب أن يبقى ضمن القنوات الرسمية، وأي قرار يصدر لابد أن يكون من قناة رسمية.

وأضاف: لابد من إخراج الأسئلة المعلبة عند بعض الدوائر، وأن تكون هذه المنصة وسيلة للتواصل للوقوف على احتياجات الجمهور، وهناك حاجة فعلية للدوائر الحكومية للتعامل مع وسائل السوشال ميديا، حيث إن كثيراً من الإدارات استعانت بإعلاميين للرد على الشائعات.