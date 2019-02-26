، زوران والمجحد وجمهور الهلال الأفضل في الجولة 21 من دوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - توج الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال، بجائزة أفضل مدرب للجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى محمد المجحد لاعب نادي الفتح، واستحق جمهور الهلال لقب الجمهور المثالي للجولة.

زوران، الذي خطف نجومية الجولة حينما قاد فريقه للفوز على فريق الاتحاد على أرضه وبين جماهيره، بهدفين نظيفين، محافظاً على صدارة الدوري وعلى الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف بـ6 نقاط، ليسجل نفسه في قائمة الأفضلية على مستوى الجولات لأول مرة بعد مرور أربع جولات منذ توليه قيادة الأمور الفنية في الهلال.

في حين جاء تتويج المجحد بنجومية الجولة بعد أن منح فريق الفتح الفوز على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، تولى المجحد تسجيلهما في الدقيقة 7 والدقيقة 90، وهي النتيجة التي صعدت بالفتح إلى النقطة الـ31.

فيما سجل الجمهور الهلالي نفسه في جوائز الأفضلية للمرة السادسة في المسابقة، وبفارق مرة واحدة عن الاتحاد الذي أحرزها سبع مرات.

ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة، جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالث درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين