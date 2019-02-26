، مختصون في منتدى "مسك للإعلام": ما يميز وسائل التواصل ديمقراطية المواهب ،

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أكد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مؤسسة "وان تشامبيونتشيب" أن ما يميز وسائل التواصل الاجتماعي، هي رؤية ديمقراطية المواهب.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: "اقتناص الفرص" أدارتها رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال" مينا العريبي: أن الناس من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي يحبون الصدق أثناء متابعتهم سرد القصص والروايات، بمعنى أنهم سوف يعرفون إذا كان الشخص مثالياً أكثر من المثالية نفسها، وغير حقيقي في حياته.
وقال مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد أبا الخيل إن 70% من الجيل الحالي هو تحت سن الـ30 عامًا، حيث إن هذا الجيل هو من يحدد طبيعة المحتوى المطلوب في وسائل التواصل.
وأضاف: نحن في الشركة نتطلع إلى تقديم ما هو مفيد، وأن يكون لنا بصمة في المملكة، ما يساعدنا فخرنا واعتزازنا بالماضي، وأن ما تعرضه الشركة هو جزء من قيمنا من خلال منصة "هاذي السعودية".
كما قال رئيس التحرير الرقمي، "إيفنينغ ستاندرد" ديفيد توماشك خلال الجلسة: صناعة النشر مرت بأوقات صعبة، وإننا ما زلنا لليوم نواجه مصاعب مختلفة فيها، مبينًا أن وسائل التواصل سهلت حياة الناس في الحصول على المعلومة، وأكد أن عامل الوضوح والصدق أهم شيء مطلوب لدى المتابعين.
مختصون في منتدى "مسك للإعلام": ما يميز وسائل التواصل ديمقراطية المواهبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أكد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مؤسسة "وان تشامبيونتشيب" أن ما يميز وسائل التواصل الاجتماعي، هي رؤية ديمقراطية المواهب.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: "اقتناص الفرص" أدارتها رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال" مينا العريبي: أن الناس من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي يحبون الصدق أثناء متابعتهم سرد القصص والروايات، بمعنى أنهم سوف يعرفون إذا كان الشخص مثالياً أكثر من المثالية نفسها، وغير حقيقي في حياته.
وقال مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد أبا الخيل إن 70% من الجيل الحالي هو تحت سن الـ30 عامًا، حيث إن هذا الجيل هو من يحدد طبيعة المحتوى المطلوب في وسائل التواصل.
وأضاف: نحن في الشركة نتطلع إلى تقديم ما هو مفيد، وأن يكون لنا بصمة في المملكة، ما يساعدنا فخرنا واعتزازنا بالماضي، وأن ما تعرضه الشركة هو جزء من قيمنا من خلال منصة "هاذي السعودية".
كما قال رئيس التحرير الرقمي، "إيفنينغ ستاندرد" ديفيد توماشك خلال الجلسة: صناعة النشر مرت بأوقات صعبة، وإننا ما زلنا لليوم نواجه مصاعب مختلفة فيها، مبينًا أن وسائل التواصل سهلت حياة الناس في الحصول على المعلومة، وأكد أن عامل الوضوح والصدق أهم شيء مطلوب لدى المتابعين.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
05:56 PM
متابعو تلك الوسائط يحبون الصدق أثناء متابعتهم سرد القصص والروايات
أكد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مؤسسة "وان تشامبيونتشيب" أن ما يميز وسائل التواصل الاجتماعي، هي رؤية ديمقراطية المواهب.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: "اقتناص الفرص" أدارتها رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال" مينا العريبي: أن الناس من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي يحبون الصدق أثناء متابعتهم سرد القصص والروايات، بمعنى أنهم سوف يعرفون إذا كان الشخص مثالياً أكثر من المثالية نفسها، وغير حقيقي في حياته.
وقال مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد أبا الخيل إن 70% من الجيل الحالي هو تحت سن الـ30 عامًا، حيث إن هذا الجيل هو من يحدد طبيعة المحتوى المطلوب في وسائل التواصل.
وأضاف: نحن في الشركة نتطلع إلى تقديم ما هو مفيد، وأن يكون لنا بصمة في المملكة، ما يساعدنا فخرنا واعتزازنا بالماضي، وأن ما تعرضه الشركة هو جزء من قيمنا من خلال منصة "هاذي السعودية".
كما قال رئيس التحرير الرقمي، "إيفنينغ ستاندرد" ديفيد توماشك خلال الجلسة: صناعة النشر مرت بأوقات صعبة، وإننا ما زلنا لليوم نواجه مصاعب مختلفة فيها، مبينًا أن وسائل التواصل سهلت حياة الناس في الحصول على المعلومة، وأكد أن عامل الوضوح والصدق أهم شيء مطلوب لدى المتابعين.
، مختصون في منتدى "مسك للإعلام": ما يميز وسائل التواصل ديمقراطية المواهب ،
المصدر : الخليج 365
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