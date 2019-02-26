أمير القصيم يستعرض مشروعات حكومية معتمدة بالمنطقة: تُحدِث تطورًا كبيرًا

ترأس أمير منطقة القصيم ورئيس مجلسها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدورة الأولى للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة.

وافتتح الأمير فيصل، الجلسة بالشكر والتقدير نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، على الاهتمام بمستقبل الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية، والتي ستكون داعمة لصناعة التنمية في البلاد وستزيد الوطن تطورًا وازدهارًا.

كما قدّم الشكر للقيادة الرشيدة على ما حظيت به المنطقة من مشروعات معتمدة في ميزانية هذا العام 1440 / 1441هـ، التي ستسهم في تطور المنطقة في مختلف المجالات، متمنيًّا أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن.

من جانبه، أوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي، أنّه تم استعراض المشروعات المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومنها جامعة القصيم، والشؤون الصحية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للمياه، وكهرباء القصيم، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة، أعرب الأمير فيصل عن شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم، متمنيًّا التوفيق والسداد للجميع.