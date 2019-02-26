أمانة عسير تستعيد أكثر من 70 ألف متر من الأراضي الحكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها أكثر من 73 ألف متر من الأراضي الحكومية، التي تم التعدي عليها في نحو 7 مواقع، بشكل غير نظامي في نطاق الأمانة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الأعمال جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة, مشيرًا إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 73.441 مترًا، وكانت الإحداثيات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرف عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها.

وأشار الحميدي إلى أن أعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالًا للأعمال التي تمت، سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلًا، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وبيّن الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، محذرًا من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وكانت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، استعادت الأسبوع الماضي، أكثر من 753 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 18 موقعًا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق الأمانة.

وأوضح أمين المنطقة، وليد الحميدي، أن أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، طالت مساحة بلغت نحو 753.160 ألف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها.

وأشار الحميدي إلى أن أعمال الحملة تشمل الرقابة على الأراضي؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلًا.