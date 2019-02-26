الحصيني: حالة ممطرة شتوية ذات طابع ربيعي على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع الباحث الفلكي، عضو لجنة تسمية الحالات المطرية عبد العزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق بالمملكة حالة ممطرة شتوية ذات طابع ربيعي، بدءًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وقال: إن «الحالة الممطرة تبدأ من اليوم الثلاثاء، ومتوقعٌ استمرارها حتى يوم الجمعة وستؤثر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية ثمّ المدينة فالجوف، ثم حائل فالقصيم، ثم مكة والباحة وعسير وجازان ثم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض فالشرقية».

وأضاف: «الأمطار المتوقعة تتراوح من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة مطر ثلجي أو ندف ثلجي على مرتفعات تبوك».

ونبه الحصيني إلى أنّه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة تشكُّل عاصفة ترابية وبخاصة يوم الجمعة المقبل، يرافقها ارتفاعٌ في درجات الحرارة ثمّ يعقبها انخفاضٌ؛ ما يعني عودة الأجواء الباردة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على ينبع والعيص والفقرة والمدينة المنورة.

وسبق أن وجّهت الهيئة تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان، وبدأت في عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران في الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي بحلول الثامنة مساءً.

وإجمالًا، توقعت الهيئة- في تقريرها عن طقس اليوم- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنّ الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول على الجزء الشمالي من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كيلو مترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، أمَّا الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كيلو مترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.