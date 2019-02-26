السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يًدشن فعاليات مهرجان العبري الثاني



وادي الدواسر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

دشن محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك أمس, انطلاق فعاليات مهرجان العبري الثاني، الذي تنظمه مؤسسة إشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات بإشراف من مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين.

وتجول المحافظ والمدعوين في أقسام المهرجان المختلفة، واستمعوا الى شرح عن كيفية زراعة العبري وشتلاته المختلفة.

وأشاد المحافظ في ختام الجولة بالمهرجانات السياحية التي تقام في المحافظة، ومدى الفوائد والنجاحات التي تجنيها المحافظة منها، منوهاً بجهود أصحاب المزارع المشاركة ، والجهات المنظمة التي حرصت على إبراز هذا المهرجان.

من جهته أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة متعب بن قويد, أن إقامة مهرجان العبري في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي شهدته النسخة الأولى، إذ تهدف الهيئة من ذلك إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة والتسويق للمنتج الزراعي.

// انتهى //

17:54ت م

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وادي الدواسر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشن محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك أمس, انطلاق فعاليات مهرجان العبري الثاني، الذي تنظمه مؤسسة إشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات بإشراف من مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين.وتجول المحافظ والمدعوين في أقسام المهرجان المختلفة، واستمعوا الى شرح عن كيفية زراعة العبري وشتلاته المختلفة.وأشاد المحافظ في ختام الجولة بالمهرجانات السياحية التي تقام في المحافظة، ومدى الفوائد والنجاحات التي تجنيها المحافظة منها، منوهاً بجهود أصحاب المزارع المشاركة ، والجهات المنظمة التي حرصت على إبراز هذا المهرجان.من جهته أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة متعب بن قويد, أن إقامة مهرجان العبري في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الذي شهدته النسخة الأولى، إذ تهدف الهيئة من ذلك إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة والتسويق للمنتج الزراعي.// انتهى //17:54ت م0230

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