السعودية اليوم / أمانة تبوك تضبط مايزيد عن طن من الفواكه والتمور والأسماك الفاسدة



تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للأسواق خلال جولاتها التفتيشية في اليومين الماضيين عدداً من مخالفات صحة البيئة في السوق المركزي بتبوك, وضبطت مايزيد على طن من الفواكه والتمور والأسماك الفاسدة.

وقال مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي, بأن مراقبي إدارة الأسواق وخلال جولاتهم الميدانية على السوق المركزي قاموا بضبط ومصادرة 72 كجم من الأسماك الفاسدة, كما شملت الجولات الرقابية منشئات بيع الفواكه المستوردة حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف 630 كجم من الفراولة الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم مصادرة 470 كجم من التمور الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وبين بديوي, بأنه تم إغلاق جميع المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية بحقهم وفق ماجاء في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

وفي ختام حديثه دعا بديوي جميع المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر نظام البلاغات 940.

// انتهى //

17:51ت م

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تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للأسواق خلال جولاتها التفتيشية في اليومين الماضيين عدداً من مخالفات صحة البيئة في السوق المركزي بتبوك, وضبطت مايزيد على طن من الفواكه والتمور والأسماك الفاسدة.وقال مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي, بأن مراقبي إدارة الأسواق وخلال جولاتهم الميدانية على السوق المركزي قاموا بضبط ومصادرة 72 كجم من الأسماك الفاسدة, كما شملت الجولات الرقابية منشئات بيع الفواكه المستوردة حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف 630 كجم من الفراولة الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم مصادرة 470 كجم من التمور الفاسدة ومنتهية الصلاحية.وبين بديوي, بأنه تم إغلاق جميع المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية بحقهم وفق ماجاء في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.وفي ختام حديثه دعا بديوي جميع المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر نظام البلاغات 940.// انتهى //17:51ت م0226

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