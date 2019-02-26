

تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

دشنت بلدية مركز بداء التابع لمنطقة تبوك أمس, مقر خدمة العملاء الذي يهدف للتواصل مع العملاء وتقديم خدمات أفضل بجودة عالية، بحضور رئيس بلدية مركز بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورئيس المجلس البلدي سالم عياد البلوي.

وأفاد العطوي أن تدشين المقر يأتي تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم كافة التسهيلات والاستفادة من البرامج المطروحة عبر منصة بلدي، وسعياً منها لتطوير آلية العمل.

وقال بأن مركز خدمة العملاء يقدم إصدار وتجديد وشطب الرخص الفنية والمهنية بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، وذلك من أجل التيسير على المراجعين عدد من الإجراءات وتزويدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات بكل سهولة.

// انتهى //.

16:56ت م

0195



تبوك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشنت بلدية مركز بداء التابع لمنطقة تبوك أمس, مقر خدمة العملاء الذي يهدف للتواصل مع العملاء وتقديم خدمات أفضل بجودة عالية، بحضور رئيس بلدية مركز بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورئيس المجلس البلدي سالم عياد البلوي.وأفاد العطوي أن تدشين المقر يأتي تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم كافة التسهيلات والاستفادة من البرامج المطروحة عبر منصة بلدي، وسعياً منها لتطوير آلية العمل.وقال بأن مركز خدمة العملاء يقدم إصدار وتجديد وشطب الرخص الفنية والمهنية بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، وذلك من أجل التيسير على المراجعين عدد من الإجراءات وتزويدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات بكل سهولة.// انتهى //.16:56ت م0195

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مقر خدمة العملاء في بلدية بداء بمنطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.