انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تمنع زوجة قطري وطفليها من العودة إلى الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - أدانت اللجنة القطرية لحقوق الانسان، قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بمنع زوجة مواطن قطري وطفليها من العودة إلى قطر.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ترصد استمرار الانتهاكات بحق مواطنين من قبل دولة الإمارات، آخرها منع إماراتية زوجة مواطن قطري وطفليها من العودة إلى مقر إقامتها في الدوحة.

وذكر اللجنة أن السلطات الإماراتية منعت مواطنتها شقرا محمد عبيد، من الالتحاق بزوجها فهد عبدالله ذياب (قطري الجنسية) رفقة طفليها.

كما رصدت اللجنة 87 حالة مشابهة من انتهاك السلطات الإماراتية للحق في لم شمل الأسر، عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي والذي يلزم أبوظبي بإنهاء كافة أشكال سياسات التمييز العنصري وأبرزها منع لم شمل الأسر المشتركة بين قطر والإمارات.

يشار إلى أن الإمارات ومنذ بداية فرضها الحصار على قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر في يونيو 2017، منعت سفر مواطنيها إلى الدوحة، وسفر القطريين إلى أراضيها، الأمر الذي شتت شمل الأسر المشتركة بين البلدين.