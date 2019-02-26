شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية .. انطلاق “ملتقى أبشر الخامس” غداً الأربعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:05 مساءً, 26 فبراير 2019 م المناطق - واس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية غداً الأربعاء اللقاء السنوي للجان التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية (ملتقى أبشر الخامس) بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمختصين بإمارات المناطق وقطاعات الوزارة.

وسيستعرض الملتقى توجهات منصة أبشر، وأبرز إنجازاتها خلال عام، بالإضافة إلى تكريم الجهات المتميزة في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | برعاية وزير الداخلية .. انطلاق “ملتقى أبشر الخامس” غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.