ماذا تعني هذه المصطلحات في حساب المواطن ؟

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جدة - خالد شويل - كشف حساب متابعات الخليج 365 عن دلالة حالة الدفعة التي تظهر في حسابات المستفيدين من البرنامج والتي تنحصر في 5 حالات فقط.

لا يوجد

وقال حساب متابعات الخليج 365 إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر.

وُجّهت

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنَّ حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

مدفوعة

أما حالة الدفعة مدفوعة فتعني إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل.

مرفوضة

تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

في الانتظار

تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.



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