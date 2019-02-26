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شكرا لقرائتكم انطلاق ملتقى أبشر برعاية وزير الداخلية.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية غداً الأربعاء اللقاء السنوي للجان التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية (ملتقى أبشر الخامس) بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمختصين بإمارات المناطق وقطاعات الوزارة.
وسيستعرض الملتقى توجهات منصة أبشر، وأبرز إنجازاتها خلال عام، بالإضافة إلى تكريم الجهات المتميزة في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها.
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