شكرا لقرائتكم كيف يتأكد حساب المواطن من العمر الحقيقي للمستفيدين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة احتساب أعمار المستفيدين وعلاقة ذلك بالقدرة على التسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسارات عدة أشخاص بهذا الشأن إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه بعد تسجيل بياناتك في البوابة وإضافة تاريخ ميلادك سيقوم النظام باحتساب العمر آليا ، وفي حال تم طلب مرفقات لإثبات الاستقلالية فلا بد من إرفاقها لاستكمال عملية التسجيل.

وشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة تطابق المعلومات التي يقدمها المستفيدون مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

وكانت بيانات برنامج حساب متابعات الخليج 365 كشفت عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.



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