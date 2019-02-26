شكرا لقرائتكم الحسين: كنا بحاجة إلى مسك للإعلام .. وتونسي: في طريقها للنسخة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالله الهويدي - تصوير-عبدالإله الخيبري

أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن التنوع في فعاليات منتدى مسك للإعلام؛ ما بين ورش العمل، والحلقات الحوارية، وجلسات النقاش؛ خلق بيئةً لتبادل الخبرات كنا بحاجتها.

وأضاف الحسين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” أن الاستفادة من الخبرات المحلية مع نخب الإعلام العربي خلقت حالة من التلاحق الإيجابي، واستعراض التجارب، إضافةً للجهات الحكومية والأفراد، مما خلق مزيجًا من التشارك، مشيرًا إلى أن حضور ثلاثة آلاف من شباب وفتيات الوطن ومشاركتهم واستفادتهم من الخبرات ستعزز من مهنتهم.

من جهته قال محمد تونسي في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” إن منتدى مسك للإعلام بداية قوية نحو نسخة عالمية تتفق مع الحراك الإعلامي الكبير في المملكة، وأكد أن تجمع العقول السعودية يخلق نوعًا من الثقة، بحيث يتم استثمارها في خدمة الوطن.

فيما عبر عبدالعزيز العيد عن سعادته بمؤتمر مسك للإعلام، واصفًا المؤتمر بالعيد السنوي للإعلاميين، وأبدى إعجابه بفكرة الأركان في ورش العمل؛ مما يخلق نوعًا من التغيير والابتعاد عن الرتابة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد الرشيد الرئيس التنفيذي لاتحاد خبراء السياحة العرب: أن التنوع في المتحدثين، خاصة حضور الأمير تركي الفيصل أكثر ما لفت نظره، إضافةً للحضور اللافت لوزير الشؤون الإعلامية البحريني علي الرميحي، كما أشاد بإدارة المحتوى ودورها فيما يخدم المنشآت والأشخاص”.



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