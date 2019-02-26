الان تتابع أمير مكة المكرمة بالنيابة يعتمد المسميات الجديدة لبعض المخططات بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

وافق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بالنيابة على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة، المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.

واقترحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلجنة التسمية والترقيم أن يتم توزيع المخططات حسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية، وتم إعداد المخطط الذي يضم (14) حيًا وتم ضم (24) مخططًا أُطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أُزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة (الجديدة)، إضافةً إلى تسمية (14) تقاطع بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعمل الأمانة، على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعة الأصلي ونبذة مختصرة عنه.