الشرطة السعودية تلقى القبض على متحرش سعودي داخل مطعم .. فيديو

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو تم تصوير بكاميرا مثبته بأحد المطاعم لشخص يقوم بالتحرش البدني بامرأة، أعلنت شرطة الرياض أنها قامت بالقبض على هذا الشخص، والذي تم التعرف عليه وتحديد شخصيته، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر.

القبض على شخص بعد تحرشه بامرأة داخل مطعم

وقد أعلن المتحدث باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه بالقيام بإجراءات البحث والتحري تم تحديد هوية المتحرش، وأكد التوجري أن قوات شرطة الرياض قامت بإلقاء القبض على المتحرش الذي أثار استياء كل من شاهد الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يتحرش بيده ويحاول تقبيل السيدة التي كانت تقف داخل المطعم.

جدير بالذكر أن مثل هذه الجرائم غريبة على المجتمع السعودي المحافظ والذي يندر القيام بها، ولذلك لاقت هذه الواقعة غضب واستياء جميع المواطنين السعوديين، وكان لشرطة الرياض دورا كبير في التوصل للمتحرش والقبض عليه في وقت قصير حتى يشعر المواطنين بالأمن والأمان داخل أوطانهم، وكذلك يتم محاسبة المخطئ بشكل رادع لغيره.