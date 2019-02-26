شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن جلوي يعقد اجتماعاً لبحث سبل تطوير العمل الأمني بمحافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

عقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة سعود بن جلوي، بمكتبه أمس، اجتماعًا لبحث سبل تطوير العمل الأمني بالمحافظة، بحضور مدير شرطة محافظة جدة، وعدد من المسؤولين في الجهات الأمنية والتنموية.

واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض يتضمن عمل القطاع الأمني في المحافظة، وبحث ‏سبل تطويرها بهدف تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة وسلامة الجميع، ورفع مستوى التنسيق مع الإدارات التنموية والجهات ذات العلاقة.