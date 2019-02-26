نائب أمير مكة يدشن نظام "ميدان" للرقابة الميدانية الالكترونية للبلديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم نظام (ميدان) الذي يعنى بالرقابة الميدانية الالكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الالكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى "مكة الأذكى"، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

واطلع خلال الزيارة على أبرز المشاريع البلدية والخطط والبرامج التي ستنفذ خلال العام الحالي 1440هـ.

واستمع خلال الزيارة إلى نبذة عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة الوكالات والإدارات المركزية والبلديات الفرعية وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، والتي قدمها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

والتقى الأمير بدر بن سلطان، خلال الزيارة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، وتسلم تقريرا عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما اطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع الجهات ذات العلاقة، وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.