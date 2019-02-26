المملكة تستضيف معرض "مدن دمرها الإرهاب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تستضيف وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس معرض "مدن دمرها الإرهاب" في الـ 25 من أبريل المقبل، لمدة 30 يوما في العاصمة الرياض.

وأشار وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان إلى أن الهدف من استضافة المملكة لهذا المعرض يتمثل في رفع وعي الجماهير والمجتمع بالتراث الحضاري والإنساني، وأهمية الحفاظ عليه، ولا سيما في المدن العريقة والأثرية المسجلة في لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني (لبدة الكبرى، حلب، تدمر، الموصل)، والتي تتواجد في مناطق الصراع والنزاعات بين الجماعات المتطرفة، وذلك عبر رحلة افتراضية وتجربة فريدة ضمن أحدث التقنيات.

وقال "استشعار المجتمع لأهمية التراث هدف أساسي نتطلع إلى تحقيقه من خلال هذا المعرض، لأن التراث الحضاري والإنساني يوثق التاريخ البشري الذي ينبئنا بعوالم الحضارات السابقة التي تعرضت إلى التدمير أو الإهمال بسبب أفكار متطرفة وإرهابية، وجدت في بؤر الصراع بيئة مناسبة لتهديد تاريخنا الإنساني والحضاري في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن المعرض لاقى نجاحا باهرا في أول أيامه إبان إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، إذ استطاع أن يأخذ الزوار إلى رحلة افتراضية عايشوا خلالها الحياة في مدن تعرضت إلى التدمير أو السرقة أو الإهمال، بسبب صراعات ونزاعات شهدتها منطقة الشرق الأوسط عموما.