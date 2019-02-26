إطلاق مجلس إقليمي للرابطة الدولية للإطفاء والإنقاذ بالخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن مدير إدارة منع الخسائر في أرامكو السعودية ورئيس المؤتمر غسان أبوالفرج عن إطلاق مجلس إقليمي للرابطة الدولية للإطفاء والإنقاذ بمنطقة الخليج بهدف رفع المستوى القيادي والعملي والشراكات الاستراتيجية لمواجهة الكوارث بشكل جماعي.

وأشار خلال المؤتمر الثاني لعمليات الإطفاء والإنقاذ الذي افتتحه وزير الداخلية البحريني الفريق راشد آل خليفة بحضور مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو وقيادات الدفاع المدني في عدد من دول العالم أمس إلى أن المجلس سيكون موقعه افتراضيا ولكنه سيكون بمجلس إدارة ويعقد جلساته بشكل تنسيقي في بلدان مختلفة. وقال إن جنود الدفاع المدني والإنقاذ يستحقون أعلى الأوسمة وأفضل التكريم وهم الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر في سبيل إزاحة الأذى عن الآخرين أو إنقاذهم، مشيرا إلى أهمية إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة من المجتمع.

زيادة على المعدل العالمي

بدوره أشار المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو عالي الزهراني إلى أن أجهزة الشركة للإنقاذ والإطفاء وبالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني أصبحت جزءا أساسيا من منظومة السلامة والأمن والإنقاذ في منطقة الخليج العربي، ومرجعا لتصميم برامج الطوارئ والإنقاذ وتقليل المخاطر، ومثالا أعلى لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، حيث تتفوق بـ33% على المعدل العالمي، مشيرا إلى أن لدى الشركة 1500 رجل إطفاء وإنقاذ مدربين على أعلى المستويات لمواجهة كل الحوادث الطارئة.

منظومة إنقاذ

وأفاد الزهراني بأن حساسية عمل ونشاط الشركة المرتبطين بالنفط والغاز جعلتها تضع الأمن والسلامة في مقدمة اهتماماتها، مما انعكس على تطوير منظومتها الخاصة التي تمت الاستفادة منها محليا وإقليميا، مشيرا إلى وجود 100 ألف نظام خاص للوقاية من المخاطر ومواجهة حالات الطوارئ، منوها إلى وجود 49 محطة نموذجية للإطفاء والإنقاذ و180 مركزا في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى محطات عائمة لمواجهة حالات الطوارئ.

برنامج تدريب كفء

وأبان أن الشركة تتعاون مع الرابطة العالمية لقيادات الإطفاء لابتعاث الكوادر من الشركة ومن شركات صناعية أخرى ومن الدفاع المدني في برنامج مدته 6 أشهر للتأهيل الكامل لكوادر الإطفاء ومواجهة الطوارئ، منوها إلى أن الشركة تدرب من خلال كوادرها رجال الطوارئ في مختلف الجهات على قيادة الطائرات بدون طيار الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ.

تعمل منظومة السلامة والإنقاذ في أرامكو على جانبين:

1- الجانب الفني والتقني: يهدف إلى الوقاية من وقوع الحرائق والكوارث

2- الجانب العملياتي التكتيكي