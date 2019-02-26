القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل مطعم بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض قبضت الجهات الأمنية على مواطن في العقد الثالث من العمر ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسديا بامرأة بأحد مطاعم الرياض، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.



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