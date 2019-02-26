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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.
وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
"الشؤون الاقتصادية" يناقش تقرير ميزانية الدولة للربع الرابع عن 2018وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.
وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
05:28 PM
استعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التنموية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.
وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
، "الشؤون الاقتصادية" يناقش تقرير ميزانية الدولة للربع الرابع عن 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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