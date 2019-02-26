، حشرهما في زاوية.. إدانة المسؤول الثالث في الفاتيكان بالاعتداء الجنسي على طفلين ،

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أدين الكاردينال الأسترالي جورج بيل، المسؤول الثالث في الفاتيكان، بالاعتداء الجنسي على فتيين في جوقة كنيسة؛ ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسية الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.
وكانت هيئة محلفين أسترالية، قد أدانت بالإجماع في 11 ديسمبر (كانون الأول) "بيل" في قضية اعتداء جنسي، وأربع قضايا تحرش بحق صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في التسعينات الماضي، لكن لم ينشر القرار قبل اليوم (الثلاثاء) لأسباب قانونية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
واتُهم "بيل" البالغ من العمر حاليا 77 عامًا، بحشر الصبيين في زاوية، وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.
ونفى رجل الدين الذي بقي خارج السجن بموجب كفالة كافة التهم، وانتهت محاكمة أولى دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في ديسمبر بإدانته.
وفي غضون ذلك، علق الفاتيكان بالقول: "إنه يحترم النظام القضائي الأسترالي في أعقاب الأنباء المؤلمة عن إدانة الكاردينال".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن شعوره بالصدمة العميقة؛ لإدانة "بيل".
وأشار إلى أن النظام القضائي أثبت أن لا أسترالي فوق القانون.
حشرهما في زاوية.. إدانة المسؤول الثالث في الفاتيكان بالاعتداء الجنسي على طفلينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
أدين الكاردينال الأسترالي جورج بيل، المسؤول الثالث في الفاتيكان، بالاعتداء الجنسي على فتيين في جوقة كنيسة؛ ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسية الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.
وكانت هيئة محلفين أسترالية، قد أدانت بالإجماع في 11 ديسمبر (كانون الأول) "بيل" في قضية اعتداء جنسي، وأربع قضايا تحرش بحق صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في التسعينات الماضي، لكن لم ينشر القرار قبل اليوم (الثلاثاء) لأسباب قانونية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
واتُهم "بيل" البالغ من العمر حاليا 77 عامًا، بحشر الصبيين في زاوية، وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.
ونفى رجل الدين الذي بقي خارج السجن بموجب كفالة كافة التهم، وانتهت محاكمة أولى دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في ديسمبر بإدانته.
وفي غضون ذلك، علق الفاتيكان بالقول: "إنه يحترم النظام القضائي الأسترالي في أعقاب الأنباء المؤلمة عن إدانة الكاردينال".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن شعوره بالصدمة العميقة؛ لإدانة "بيل".
وأشار إلى أن النظام القضائي أثبت أن لا أسترالي فوق القانون.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
05:28 PM
أصاب الحكم رئيس الوزراء الأسترالي بالصدمة
أدين الكاردينال الأسترالي جورج بيل، المسؤول الثالث في الفاتيكان، بالاعتداء الجنسي على فتيين في جوقة كنيسة؛ ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسية الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.
وكانت هيئة محلفين أسترالية، قد أدانت بالإجماع في 11 ديسمبر (كانون الأول) "بيل" في قضية اعتداء جنسي، وأربع قضايا تحرش بحق صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في التسعينات الماضي، لكن لم ينشر القرار قبل اليوم (الثلاثاء) لأسباب قانونية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
واتُهم "بيل" البالغ من العمر حاليا 77 عامًا، بحشر الصبيين في زاوية، وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.
ونفى رجل الدين الذي بقي خارج السجن بموجب كفالة كافة التهم، وانتهت محاكمة أولى دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في ديسمبر بإدانته.
وفي غضون ذلك، علق الفاتيكان بالقول: "إنه يحترم النظام القضائي الأسترالي في أعقاب الأنباء المؤلمة عن إدانة الكاردينال".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن شعوره بالصدمة العميقة؛ لإدانة "بيل".
وأشار إلى أن النظام القضائي أثبت أن لا أسترالي فوق القانون.
، حشرهما في زاوية.. إدانة المسؤول الثالث في الفاتيكان بالاعتداء الجنسي على طفلين ،
المصدر : الخليج 365
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