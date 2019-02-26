، "الطويلعي" يفتتح المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بجدة.. غداً ،

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يفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي، غدًا في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.
ويأتي هذا المعرض استمرارًا لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع، حرصًا منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة خمسة أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ.
ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة، كما تُقدَّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.
"الطويلعي" يفتتح المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بجدة.. غداًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26
يفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي، غدًا في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.
ويأتي هذا المعرض استمرارًا لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع، حرصًا منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة خمسة أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ.
ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة، كما تُقدَّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
04:30 PM
للتعريف بالأسلحة والمعدات والأنظمة المتطورة
يفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي، غدًا في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.
ويأتي هذا المعرض استمرارًا لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع، حرصًا منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة خمسة أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ.
ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة، كما تُقدَّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.
، "الطويلعي" يفتتح المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بجدة.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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