، عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة بأمريكا .. كتاب ومحللون: البنت سر أبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: اختيارها تطور نوعي في تاريخ مشاركة المرأة بصناعة القرار

يؤكد كتاب ومحللون أن تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في أمريكا، يعتبر بكل المقاييس تطوراً نوعياً مهماً في تاريخ مشاركة المرأة في صناعة القرار، وخصوصاً أن أمريكا هي الدولة العظمى الأولى في العالم بلا منازع، ولأن علاقاتنا مع أمريكا علاقات إستراتيجية، ويكتنفها تعقيدات وتشابكات على أكثر من صعيد، راصدين مؤهلات الأميرة ريما بنت بندر، ولا سيما أنها تلقت تربيتها في بيت هو أصلاً بيت دبلوماسي، فوالدها الأمير بندر بن سلطان هو من أهم السفراء الذين تركوا بصماتهم على السفارة هناك، و" البنت سر أبيها"، كما أن سجل أدائها العلمي والمهني يؤهلها للمنصب بامتياز.

تطور نوعي بكل المقاييس

وفي مقاله "ريما بنت بندر سفيرة المملكة في أمريكا" بصحيفة "الجزيرة"، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد آل الشيخ إن "تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في أمريكا يعتبر بكل المقاييس تطوراً نوعياً مهماً في تاريخ مشاركة المرأة في صناعة القرار، وخصوصاً أن أمريكا هي الدولة العظمى الأولى في العالم بلا منازع".

ويضيف آل الشيخ: "ولأن علاقاتنا مع أمريكا علاقات إستراتيجية، ويكتنفها تعقيدات وتشابكات على أكثر من صعيد، فأنا على ثقة أنها ستتصدى لها، ولا سيما أنها تلقت تربيتها في بيت هو أصلاً بيت دبلوماسي، فوالدها الأمير بندر بن سلطان هو من أهم السفراء الذين تركوا بصماتهم على السفارة هناك مدة طويلة، لذلك فكانت طوال تلقيها للتعليم المنهجي في الجامعات تصقل علومها ومعرفتها في المنزل، الأمر الذي يجعلها فعلاً ليست غريبة على البيئة الدبلوماسية منذ نعومة أظفارها".

تجاوزنا الحاجز يا سمو السفيرة

وفي مقالها "لقد تجاوزنا الحاجز يا سمو السفيرة" بصحيفة "الوطن"، تقول الكاتبة والمحللة السياسية نادية الشهراني: "لن أخفي فرحتي النادرة بسماع مصطلح (أول سعودية)، وأنا التي لا يستهويني أفعل التفضيل عادة، لكنه هنا اكتسب قيمة استثنائية وحلّق بجميع السعوديات في آفاق تمكين المرأة السعودية، الذي تعمل عليه حكومتنا الرشيدة بكل جدية، وشعرت بسماعه لأننا تجاوزنا فعلاً السقف الزجاجي الذي كان يحدّ طموح السعوديات، أو كما سمته سمو الأميرة ريما في حديث سابق لها (الحاجز الزجاجي) .. لقد تجاوزنا الحاجز يا سمو السفيرة، وقريبًا بإذن الله لن تكون هناك عوائق بين أي سعودية مؤهلة وبين الوظيفة التي تستحقها وتسعى جاهدة للوصول إليها".

الدبلوماسية إبداع

وفي مقالها "ريما بنت بندر.. سرُّ أبيها" بصحيفة "عكاظ "، ترصد الكاتبة والمحللة السياسية عبير الفوزان مؤهلات الأميرة ريما بنت بندر وتقول: "الدبلوماسية مثل ملَكَة الشعر وجل أنواع الإبداع، هي فن لا يأتي بالتعلم فقط، بل هي موهبة يتشربها الإنسان من محيطه، كما أنها من ضمن الجينات التي يحملها الشريط الوراثي. هي أيضا صفة متوارثة يلمسها القريب قبل البعيد، يلمسها الأب في ابنه أو ابنته التي تجيد المفاوضة والإقناع بحنكة وذكاء ودهاء يكتسب مع المراس".

القدرة على التفاوض وحسن الخطابة

وتضيف الفوزان: "من مقومات السفير القدرة على التفاوض مع الصديق قبل العدو، وحسن الخطابة التي تعتمد على توظيف كل أنواع المعارف السياسية والثقافية والاجتماعية لخدمة الهدف. كانت هذه مقومات سفراء الإغريق والرومان الذين كانوا يسمون سفراءهم Oratores أورتوس.. الخطباء".

سر أبيها

وتنهي الفوزان قائلة: "لقد أثبتت الأميرة ريما بنت بندر في أكثر من موقف ولقاء مع قنوات فضائية أمريكية أنها تتمتع بهذه الصفة التي يضعها الإغريق أولى المقومات لسفرائهم.. الأميرة ريما سفيرة المملكة العربية السعودية، ليس لأنها مجرد امرأة ستلون الدبلوماسية.. بل لأنها تستحق، فالبنت سر أبيها".

لم تأت من فراغ

وفي مقاله "السفيرة ريما" بصحيفة "الرياض"، يرصد الكاتب والمحلل السياسي د. شاهر النهاري المؤهلات العلمية والمهنية للأميرة ريما بنت بندر، ويقول: "سمو الأميرة ريما لم تأت من فراغ، فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف من جامعة (جورج واشنطن) .. وقد شغلت منصب كبير الإداريين التنفيذيين في شركة "ألفا" العالمية المحدودة، وهي مؤسسة جمعية (ألف خير) الاجتماعية التي تعمل على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم تنمية الرأسمال البشري والإرشاد المهني في السعودية.

وقد تولت رئاسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وهي عضو مؤسس في جمعية (زهرة) لسرطان الثدي، وفي المجلس الاستشاري للإبداع، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة (أوبر)، ومجلس مؤتمرات (تيد أكس)، وقد تم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية "القيادات العالمية الشابة" بالنظر لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي".

قوتنا الناعمة

ويضيف النهاري: "كل ذلك وأكثر كانت تحمله في حقيبتها القادمة للسياسة، وهي تعرف كيف تدار الأمور بين الحزب الجمهوري، والديمقراطي، في دولة عظمى، لا تستغني السعودية عن صداقتها الطويلة التاريخية، وريما هي قوتنا الناعمة، التي نتوقع منها الوجود الفاعل في كواليس السياسة الأميركية، وأن يكون لها التأثير المباشر في عالم يحترم المرأة، ويؤمن بتمكينها، لتكون درعاً يحمي الوطن، في الزمان والمكان المناسبين".