التجارة تعلن استدعاء نوعين من المكيفات وثلاجة.. وتكشف عن السبب

أعلنت وزارة “التجارة”، اليوم، استدعاء نوعين من المكيفات وهما سبيليت “york” للطرازات (SHJC18ON-GDE , SHKC18ON-BDE)، ومكيف مركزي “york” للطرازات، إضافة إلى ثلاجة ومجمد “green electric” للطراز (TN-2300). وقالت الوزارة إن الاستدعاء يأتي لعدم مطابقة المنتج المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت “التجارة” إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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