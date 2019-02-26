الملك يطّلع مجلس الوزراء على مباحثاته في مصر ونتائج القمة العربية - الأوروبية

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء (خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض)، على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المصرية، ورئيس مجلس النواب، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وتحدث خادم الحرمين عن مشاركة المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته مع كل من ملك البحرين، وأمير الكويت، والرئيس العراقي، والرئيس القبرصي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء حكومات بريطانيا وهولندا والسويد والتشيك وبلجيكا، ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وعبّر خادم الحرمين في هذا الشأن عن تطلع المملكة أن تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

بدوره، ثمّن مجلس الوزراء مضامين كلمة خادم الحرمين، أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف ثابتة للمملكة تجاه مختلف القضايا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص.

وكانت كلمة خادم الحرمين قد تضمنت تأكيده على أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفًا دوليًّا موحدًا لحمله على الالتزام بقواعد حُسن الجوار والقانون الدولي، ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي، بالإضافة إلى تجديده دعوة المملكة للحل السياسي للأزمات، التي تمر بها بعض الدول العربية وفقًا للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يُبنى عليه حل النزاعات.

وأكد خادم الحرمين، خلال كلمته أمام القمة العربية – الأوروبية، أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ونوه المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبرًا عن تهنئة المملكة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا على نجاح جهودها في استضافة القمة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن خادم الحرمين، أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين وبحث التعاون المثمر، بما يحقق استقرار سوق النفط؛ خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، مجلس الوزراء على نتائج زياراته لجمهوريات باكستان والهند والصين الشعبية، ومباحثاته مع قادة الدول المذكورة، وكبار المسؤولين فيها، والتي أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، معبرًا سموه عن بالغ الشكر على ما لقيه والوفد المرافق خلال الزيارات من تقدير للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحسن استقبال وكرم ضيافة.

وثمّن مجلس الوزراء ما أثمرت عنه زيارات سمو ولي العهد لتلك الدول من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي، وما صدر عن الزيارات من بيانات مشتركة، عبرت عن متانة العلاقات والحرص على الدفع بها إلى التقدم والازدهار السريع، والتنسيق المشترك بين المملكة وباكستان والهند والصين الشعبية في جميع المجالات.

وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بحرص القيادة الرشيدة على تكريم أبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية والتقدير لما بذلوه من تضحيات فداء للدين والوطن، مشيرًا في هذا الشأن إلى صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.