نادي الإبل: تشكيل لجنة قانونية لضبط التجاوزات

قال عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي، فوزان بن حمد الماضي، إن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات، التي تنتهك الحقوق الأدبية وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين، ومنسوبي المهرجان .

وأكد الماضي- في بيان صدر، اليوم، من نادي الإبل- أن النادي ومنسوبيه يتقبلون النقد البنَّاء، وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة، وأضاف: «نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن، من خلال معلومات أو أخبار مغلوطة، وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي».

وطالب الماضي، الجميع، بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان .

وفي سياق متصل، يستقطب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعالم العربي، ومحبي هذا التراث والإرث العريق، الذي اقترن بحياة الإنسان في الجزيرة العربية .

واكتظت مدرجات ميدان جائزة الملك عبدالعزيز، والقرية السعودية للإبل، بالأخوة الخليجيين، سواء الذين حضروا للمشاركة في فعاليات المهرجان، أو للاستمتاع بفعالياته المتعددة والمتنوعة، التي نالت استحسان الحضور من جميع الفئات الاجتماعية .

حيث استعرضت الهجانة السلطانية العمانية للهجن، أربعة عروض على المسرح المفتوح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ تحت أصوات الموسيقى الخاصة بها، وسط تفاعل كبير من الحاضرين في مدرجات المسرح .

وبدأ الاستعراض بالركوب على ظهور الإبل للفرقة الموسيقية، وتقديم تشكيلات مختلفة بالإبل بشكل دائري، يتكون من 7 نوق تدور بشكل دائري وسريع الجري، بقيادة فرد يتحكم بها بالحبال الطويلة، ويعد ذلك محاكاة لخيل السيرك المتعارف عليه، وكذلك الفن العازي الذي يُنسب لفن الفخر والمدح، وأخيرًا استعراض اللوحة الختامية، وهي تجمع النوق في مكان واحد، ثم قيام الجمل برفع لوحة شكر، وقيام جمل آخر برفع سلة باقة ورد باستخدام الفم؛ للدلالة على انتهاء الاستعراضات.