بالفيديو.. تركي الفيصل للشباب: «البركة فيكم.. دافعوا عن السعودية بمواقع التواصل»

طالب الأمير تركي الفيصل بإغلاق وزارات الإعلام في جميع الدول العربية في الوقت الحالي، مؤكدًا أنها أصبحت عديمة الفائدة.

جاء ذلك خلال محاضرة الأمير تركي الفيصل، في أولى جلسات منتدى «مسك» للإعلام الذي انطلق اليوم، الثلاثاء بالرياض، وكانت تحت عنوان «توظيف الإعلام.. التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار».

وخاطب الأمير تركي الفيصل الشباب، قائلًا: «البركة فيكم وأنتم المستقبل، وعليكم الدفاع عن المملكة في مواقع التواصل الاجتماعي».

وخلال المحاضرة، قال الأمير تركي الفيصل: «إنه يلجأ إلى موقع التدوينات المصغر «تويتر» لمعرفة الأخبار العاجلة، وأن له حسابًا شخصيًّا «بمعرف مجهول» بعيدًا عن «المتطفلين»، يستمتع من خلاله ببعض التغريدات».

وانطلق اليوم الثلاثاء، منتدى مسك للإعلام، الذي ينظمه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، بهدف تأسيس مفهوم توعوي حديث، من شأنه التعاطي مع وسائل الإعلام الجديد، وتطور صناعة المحتوى، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وسط مشاركة عدد من رواد الإعلام ومطوري صناعة المحتوى من ثلاث عشرة دولة حول العالم.

ويواجه المنتدى ممارسات تزييف المحتوى الإعلامي، بالدفع بعدد من الخبراء في القطاع الإعلامي والمهتمين بصناعة المحتوى؛ لإيجاد أفكار وخطط تكفل صد انتشار أشكال وصور التزييف الإعلامي، والحد من انتشاره يأتي ذلك ضمن حزمة من الإسهامات والأنشطة، التي تهدف إلى نشر الوعي بوسائل الإعلام، وما صاحبها من تطورات على جميع الأصعدة.

وخلال المنتدى، يبحث المشاركون عوامل صناعة الرأي العام، وإبراز واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى السريعة، المتمثلة في انتشار المعلومة بشكل أسرع مما هو عليه من ذي قبل.

وستتناول عدد من الجلسات نشر الوعي في المجتمعات العربية عبر فتح باب التواصل المباشر بين خبراء الإعلام والمتلقين من جمهور المنتدى المهتمين بصناعة الإعلام، في خطوة تعكس اهتمام مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية» بتوعية الإنسان، ودفعه لأن يكون عنصرًا منتجًا وإيجابيًّا في مجتمعه.

ويركز المنتدى على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياة المجتمعات، ضمن بيئة تفاعلية تتيح التواصل المباشر مع خبراء وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الآراء والرؤى معهم ضمن برنامج مكثف ليوم واحد.

ولم يغفل المنتدى الإعلامي عامل بناء مهارات الشباب السعودي من خلال تشجيع تبادل الأفكار الإبداعية الجديدة باستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية.

يُذكر أن المنتدى يعد امتدادًا لملتقيي «مغردون» و«شوف» السنويين، اللذين أطلقهما مركز المبادرات في مسك الخيرية منذ عام 2013، حيث استكشفا إمكانات استخدام وسائل الإعلام الجديدة لإحداث أثر اجتماعي، وقدما لآلاف الشباب خلال خمس سنوات متتالية الإلهام والتحفيز والتشجيع على الإبداع من خلال مئات المتحدثين الملهمين، الذين شاركوا أفكارهم ورؤاهم حول العديد من الموضوعات.