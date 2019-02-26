انت الان تتابع تفاصيل خبر "كورونا" يقتل سيدة ويصيب أخرى بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 02:52 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة سيدة (96 عاماً)، نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا"، في مدينة عنيزة وسط المملكة.

وبحسب بيان الوزارة الصادر أمس الاثنين، فإن وفاتها كانت نتيجة إصابتها بحالة أولية من الفيروس.

كما سجلت الوزارة إصابة شابة (24 عاماً) في مدينة الرياض، صُنفت عدواها بأنها "ثانوية" نتيجة مخالطة منزلية، وعُزلت منزلياً.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن الخبير البيئي عبد الرحمن كماس، قوله: إن "الفيروسات شرسة في تعاملها، وقد تختفي وتعود مجدداً، متى ما وجدت ثغرات، ولا علاقة لها بالأجواء سواء أكانت حارة أم باردة، وما يؤكد ذلك هو تسجيل حالات في جميع أشهر السنة".

وأضاف أن الحالات الفردية تزداد في شهري فبراير ومارس، نتيجة موسم توالد الإبل، مبيناً أن الإبل الصغيرة (أصغر من عامين) تكون أكثر خطورة، لذا من المهم استمرار التوعية على مدار العام وتكثيفها في الحظائر.

ويعتقد العلماء أن الجِمال العربية هي المصدر الأول لانتقال فيروس "كورونا" إلى البشر، وينتشر الفيروس بشكل خاص في صغار الجمال، حيث تؤدي العدوى إلى ظهور أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد الشائعة.

وحسب الباحثين، فإن الفيروس ينتقل إلى البشر حينما يكون لهم اتصال مع سوائل الجسم الخاصة بجِمال مصابة، ويمثل تفشي العدوى بين الجِمال خطراً جديّاً على صحة الإنسان.